Da dove spunta questo André che vuole comprare il Milan

A marzo, l’Inter si sta allontanando dalla concorrenza e le altre squadre cercano di qualificarsi in Champions League, una corsa che si fa sempre più difficile. Nel frattempo, spunta una figura di nome André che si interessa all’acquisto del Milan, suscitando curiosità e attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. La situazione si intreccia con le dinamiche della stagione calcistica italiana.

È iniziato marzo, l’Inter è in fuga e le altre squadre sembrano impegnate in una lotta per la qualificazione in Champions che ogni settimana sembra farsi un po’ più disperata - «Una questione di vita o di morte» l’ha definita Spalletti. E così, all’improvviso, il Milan è vicino all’acquisto di un nuovo giocatore. Lo ha fatto a calciomercato chiuso e distante, arrivati quasi alla metà esatta tra la sessione invernale finita e quella estiva che deve ancora iniziare. Il calciatore si chiama André, è brasiliano, gioca nel Corinthians, e ha vent’anni. Ora: non capita, ormai, più tanto spesso che le squadre italiane riescano in questo tipo di operazioni. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Milan, Bazzani: "Il rigore consegnato a Nkunku? Questo vuol dire che la squadra gli vuole bene…"

Calciomercato Milan, allenatore Corinthians: "André deve maturare se vuole giocare in Europa"

