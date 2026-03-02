Da Camp de la Paix ad Akrotiri | l' Iran mette nel mirino gli alleati di Trump

L'Iran ha colpito basi militari nell'area di Camp de la Paix e Akrotiri, che sono utilizzate dagli alleati degli Stati Uniti e di Israele. Le operazioni sono state condotte con droni e missili, evidenziando la capacità di attacco di Teheran contro obiettivi strategici. L'Iran ha anche chiamato in causa i suoi alleati nella regione, rafforzando così la tensione tra le parti coinvolte.

Colpiti gli hub militari alleati da Abu Dhabi ad Akrotiri. Typhoon britannici abbattono gli Shahed, la Francia invia la Charles de Gaulle mentre sale la tensione nello stretto di Hormuz Da Camp de la Paix ad Akrotiri, l'Iran mette nel mirino anche gli hub militari degli alleati di Stati Uniti e Israele, colpendo le basi che sono alla portata di droni e missili e chiamando alle armi i suoi proxies nella regione. L’escalation ha già attivato ciò che resta di Hezbollah in Libano, possibile vettore nel lancio di droni Shahed che hanno interessato le basi inglesi a Cipro. La Francia ha inviato la portaerei Charles de Gaulle nel Mediterraneo orientale, mentre il Regno Unito, che ha già abbattuto due droni iraniani, potrebbe impegnare i suoi caccia multiruolo dislocati in Medio Oriente per rispondere all’aggressione iraniana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dopo il Venezuela, Trump minaccia altri interventi militari e mette nel mirino Groenlandia, Colombia e IranDopo la cattura di Maduro, Trump parla di controllo Usa sul Venezuela, rilancio del petrolio e minacce a Colombia, Groenlandia e Iran.

Il paradosso di Dubai, l’Europa esclusa, gli alleati arabi nel caos: qual è il (vero) piano di Trump e Netanyahu per l’Iran?“Abbiamo paura, era impensabile una cosa del genere per una città fondata sul benessere e soprattutto sulla sicurezza”.

Trump, proteste in Iran e scontro geopolitico globale - Re Start 12/01/2026

Perché gli Emirati ospitano basi militari occidentali (Camp de la Paix, base navale francese, è stata colpita). Perché il Golfo è pieno di interessi USA. Perché la logica delle rappresaglie iraniane, in passato, ha colpito obiettivi anche fuori dai confini x.com

