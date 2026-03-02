Curiosi di natura festeggia 25 anni di attività | ecco le escursioni di marzo

La cooperativa “Curiosi di natura” celebra 25 anni di attività e annuncia le escursioni di marzo. Per la rassegna “Piacevolmente Carso”, domenica 8 marzo, organizza un'escursione che inizia alle 9. L'evento fa parte della programmazione primaverile della cooperativa, che si prepara a proporre diverse attività all'aperto.

La cooperativa “Curiosi di natura” festeggia i 25 anni di attività. E, in anteprima della sua stagione di primavera, per “Piacevolmente Carso” domenica 8 marzo propone un'escursione dalle 9.30 alle 13.30 da Trebiciano alla spettacolare dolina di Orlek, in Slovenia. Vicina a Sežana, profonda 100 metri, larga 250 e dalle pareti a picco, la dolina di Orlek è stata dichiarata “monumento naturale” dall'Unione internazionale per la conservazione della natura. Il percorso è in parte tra i boschi, tra il giallo dei cornioli in fiore. Sul fondo della conca di Orlek cresce un bosco di carpini bianchi, e tra le rocce coperte dal muschio spiccano le fioriture precoci del bosco di dolina. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Il Ristorante Foresta di Marina di Pisa festeggia 25 anni di attivitàDove una volta culminava la folta pineta che lambiva l'attuale centro abitato di Marina di Pisa, 25 anni fa è nata una storia di gusto,...

Lo Iom festeggia quarant’anni di attivitàLo Iom (Istituto oncologico marchigiano) di Ancona dal 1986 è al servizio dei più fragili e delle loro famiglie.

Altri aggiornamenti su Curiosi di.

Discussioni sull' argomento 25 ANNI DI CURIOSI DI NATURA: PIACEVOLMENTE CARSO ORGANIZZA UN’ESCURSIONE da TREBICIANO alla dolina di ORLEK (Sežana); Feste, teatro e la coda del Carnevale: cosa fare nel weekend dal 20 al 22 febbraio.

Curiosi di natura festeggia 25 anni di attività: ecco le escursioni di marzoPresidi, telefonate, controlli, conferme. E la responsabilità di firmare ciò che pubblichiamo. Con due caffè al mese sostieni il lavoro umano della redazione, qui sul territorio. Il beneficio è ... triesteprima.it

Torna Piacevolmente Carso: l'escursione a SgonicoLa cooperativa Curiosi di natura di Trieste festeggia i 25 anni di attività. Come anteprima della stagione di primavera, per Piacevolmente Carso propone domenica 22 febbraio un’escursione dalle 9.30 ... triesteprima.it

Curiosi di sapere cos’è successo questa settimana in AIMA Scoprilo con questi bellissimi scatti Caffè Incontro Bibbiano junior, Circolo La Manara, Giochi di stimolazione della memoria; Caffè Incontro di Poviglio, Circolo Kaleidos, il “gioco dei pacchi”: - facebook.com facebook