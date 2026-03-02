A Cuggiono, durante il giorno previsto per le nozze, un uomo di 70 anni ha accoltellato al petto il suo promesso sposo. La cerimonia è stata immediatamente annullata e sono intervenute le ambulanze per soccorrere la vittima. La festa di matrimonio si è trasformata in un intervento di emergenza, lasciando tutti senza parole.

Cuggiono (Milano), 2 marzo 2026 – Dovevano ritrovarsi oggi davanti all’altare per convolare a nozze, ma quella che doveva essere una giornata di festa è finita con l’arrivo e delle ambulanze. Ha rischiato di finire in tragedia, e in parte è finita così, sicuramente senza fiori d’arancio, la convivenza fra una donna ucraina di 68 anni e il partner (italiano) di 70. Al culmine di una lite scoppiata nelle prime ore di questa mattina la donna ha ferito il compagno con un coltello da cucina, provocandogli lesioni che solo per un caso fortuito non hanno provocato danni gravi all’uomo. La lite poco prima delle 8. L’episodio ha avuto come teatro un’abitazione di Cuggiono: i due, una donna di nazionalità ucraina di 68 anni e il compagno di 70 anni, per motivi ignoti, hanno probabilmente iniziato a discutere poco prima delle 8 del mattino di oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cuggiono, nel giorno delle nozze accoltella al petto il promesso sposo di 70 anni: festa annullata e corsa al pronto soccorso

