cuba e le sue sorelle tra miseria narcos e tirannia gli inferni del centro america

Nel dicembre del 1971, mentre si dedicava al giornalismo tra due periodi di lavoro in Rai, Enzo Tortora scrisse un testo che toccava le realtà del Centro America, con particolare attenzione a Cuba e alle altre nazioni della regione. Il suo scritto menzionava problemi come povertà, traffico di droga e sistemi autoritari, evidenziando le difficoltà che affliggono quei paesi.

L’Avana senza carburante. La sopravvivenza del regime ha i giorni contati e l’unica macchina rimasta efficace è quella della repressione. Cosa si muove nei Caraibi Nel dicembre del 1971, quando nell’intervallo tra la sua seconda cacciata dalla Rai e la sua seconda riammissione si stava dedicando intensamente al giornalismo, Enzo Tortora scrisse alcune corrispondenze da Cuba per La Nazione. Lo ricorda Vittorio Pezzuto nella sua biografia "Applausi e sputi. Le due vite di Enzo Tortora", ora ristampato da Piemme in occasione della serie tv diretta da Marco Bellocchio. Sono passati appena tredici anni dalla rivoluzione di Fidel Castro, e dieci... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Cuba sotto assedio: perché protestare contro lo strangolamento degli USA, l’isola costretta alla fame. Dopo il golpe in Venezuela, gli Stati Uniti hanno tagliato le forniture di petrolio, mandando in avaria il Paese. Che resiste al terrorismo yankee x.com