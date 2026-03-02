Dieci anni fa, il 2 marzo 2016, Cruijff e Verstappen si sono incontrati e hanno trascorso del tempo insieme. L'evento è stato uno degli ultimi desideri realizzati per Cruijff, poco prima della sua morte. I due olandesi hanno condiviso momenti durante quella giornata, che rimarrà impressa come uno degli ultimi ricordi di Cruijff.

Era il 2 marzo del 2016. Dieci anni fa. Johann Cruijff diceva “di sentirsi in vantaggio 2-0 in una partita difficile”. La più difficile della sua vita. Faceva capire di essere ottimista, ma forse sapeva già. E chiese di fare un incontro, organizzato dal giornalista Jaap de Groot, a riprova che anche i giornalisti ogni tanto qualcosa di buono la fanno. Cruijff voleva vedere Max Verstappen. Un incontro che avrebbe dovuto durare una mezz’oretta, ed è durato tutto il pomeriggio, a Barcellona, al circuito, dove Max era per i test con la Toro Rosso. A posteriori, hanno scritto i giornali olandesi, un incontro tra il miglior sportivo del Paese del XX secolo e quello del XXI secolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cruijff e uno degli ultimi desideri realizzati: 10 anni fa l'incontro con Verstappen

