Crosetto rientra in Italia con un volo militare compagna e figli restano a Dubai | cosa è successo

Un uomo è rientrato in Italia a bordo di un volo militare mentre la crisi internazionale, avviata dall’attacco iraniano, era in corso. La sua compagna e i figli sono rimasti a Dubai. La sua partenza si è verificata in un momento di tensione tra i paesi coinvolti nel conflitto. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi specifici del suo rientro.

È tornato in Italia con un volo militare nel pieno della crisi internazionale scatenata dall’attacco iraniano. E appena atterrato ha scelto di chiarire subito il punto più contestato: secondo Guido Crosetto, ministro della Difesa, non c’è stato alcun preallarme per l’Italia. “Dell’attacco in Iran nessuno era stato avvisato, non solo noi”, ha detto in un’intervista a La Stampa. Una frase che ribalta l’accusa principale: la sorpresa, sostiene, non avrebbe riguardato solo Roma ma l’intera comunità internazionale. Attacco all’Iran, oltre 200 morti. Israele: “Khamenei ucciso”, Teheran risponde con una pioggia di missili La discussione pubblica, però, si è concentrata anche sul fatto che Crosetto si trovasse negli Emirati Arabi Uniti mentre la tensione cresceva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

