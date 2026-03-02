Crosetto | Avrò sbagliato come Ministro ma a Dubai c' erano miei figli – Il video

Il ministro ha confermato di essere rimasto a Dubai, spiegando che era con i suoi figli e che li aveva accompagnati a Mascate prima di tornare in Italia. Ha ammesso di aver commesso degli errori nel suo ruolo di ministro e ha chiesto scusa pubblicamente. La sua presenza a Dubai è stata resa nota dallo stesso ministro, che ha deciso di rendere pubblica la vicenda.

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 "Sono stato io a rendere pubblico di essere rimasto a Dubai e ho scelto di restare, avrò sbagliato come ministro e chiedo scusa, ma lì c'erano i miei figli e sono dopo averli accompagnati a Mascate, sono rientrato. Ero a Dubai perché avevo deciso di concedermi un periodo di vacanza e potevo scegliere di partire in maniera istituzionale e poi ricollegarmi alla mia famiglia o partire con loro. Sarei potuto partire subito, ma sono rimasto nel bunker con gli altri italiani. "C'erano i miei figli, io ho fatto questa valutazione, gli Emirati non erano coinvolti, ma erano tra i pochi Paesi" dell'area a essere contrari all'attacco. 🔗 Leggi su Open.online

