Il ministro Crosetto si trovava a Dubai durante gli attacchi americani e israeliani all’Iran, secondo quanto riferito. L’ambasciatore Benassi ha commentato la vicenda a La7 definendola poco credibile e imbarazzante, aggiungendo che avrebbe pagato il triplo per tornare. Crosetto era in visita a Dubai nel periodo degli attacchi, mentre l’ambasciatore ha criticato la procedura adottata, definendola irrituale.

Così a Omnibus (La7) l'ambasciatore Piero Benassi, già sottosegretario con delega ai servizi segreti nel governo Conte Due ed ex rappresentante permanente d'Italia nella Unione Europea, commenta la vicenda che ha visto protagonista il ministro della Difesa Guido Crosetto, che si è trovato bloccato a Dubai con la famiglia durante l'escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran.

© Ilfattoquotidiano.it - Crosetto a Dubai, l’ambasciatore Benassi a La7: “Vicenda poco credibile e imbarazzante. Ha pagato il triplo per tornare? Ridicolo”

