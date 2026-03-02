La Lazio ha registrato un crollo in Borsa dopo una settimana che sembrava positiva. La perdita di valore delle azioni ha provocato preoccupazioni tra gli investitori, in un contesto di forte volatilità sui mercati finanziari. La situazione si è deteriorata nel corso della giornata, influenzando la percezione generale dell’andamento della società. La situazione resta sotto osservazione da parte degli analisti e degli azionisti.

Nel contesto di una giornata caratterizzata da forte volatilità sui mercati, la Lazio affronta una fase delicata che investe sia la dinamica sportiva sia quella finanziaria del club. Il titolo azionario ha chiuso in perdita marcata, interrompendo la spinta positiva registrata nei giorni precedenti e alimentando dubbi sulla traiettoria futura della società. In una sessione di trading particolarmente turbolenta, il FTSE MIB ha chiuso in calo dell'1,97%. Contemporaneamente, il titolo della Lazio ha registrato un crollo dell’8,61%, chiudendo a 1,22 euro per azione e determinando una capitalizzazione di 84,67 milioni di euro. Questo ribasso interrompe la tendenza positiva osservata nel giorno precedente, quando il titolo aveva segnato un +1,91%. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Crollo in Borsa per la Lazio: settimana positiva al tonfo che preoccupa gli investitori

La Lazio scivola ancora in Borsa: dalla smentita titolo in calo del 17%A Piazza Affari, il titolo della società di Claudio Lotito ha registrato un -8,61% con le azioni che sono scese a 1,22 euro l’una per una capitalizzazione di mercato pari a 84,67 milioni. Una caduta ... calcioefinanza.it

MARKET DRIVER: società di viaggi e turismo sotto pressione in Borsa per sfide in M.OrienteMILANO (MF-NW)--I titoli delle aziende legate al settore dei viaggi e del turismo sono crollate in scia alla crisi in corso in Medio Oriente. La compagnia di crociere anglo-americana Carnival perde il ... milanofinanza.it

