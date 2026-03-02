Crollo del software aziendale e intelligenza artificiale | l’analisi di Andrea Pignataro sui veri rischi per gli atenei e il lavoro

Un esperto ha analizzato i rischi legati al crollo di software aziendali e all’intelligenza artificiale, evidenziando come le imprese, addestrando i propri sistemi di intelligenza artificiale, possano creare sostituti per il proprio personale. La discussione si concentra sulle possibili conseguenze per università e mercati del lavoro, senza trarre conclusioni o ipotizzare cause.

Il crollo del software cela una minaccia: addestrando l'intelligenza artificiale, le imprese creano i propri sostituti. Tale disintermediazione colpirà il lavoro intellettuale, provocando una crisi sistemica che farà crollare le iscrizioni alle facoltà di economia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L’allarme di Andrea Pignataro sull’intelligenza artificiale: “Stiamo alimentando i sistemi che possono rimpiazzarci”ABBONATI A DAYITALIANEWS Il monito del fondatore di Ion “Ogni giorno nutriamo gli stessi sistemi che stanno imparando a renderci superflui.

L’allarme di Andrea Pignataro, l’uomo più ricco d’Italia, sui rischi dell’IA: «Nutriamo ogni giorno gli stessi sistemi che ci rendono superflui»Investendo in intelligenza artificiale, le aziende «stanno nutrendo gli stessi sistemi che stanno imparando a renderle superflue».

