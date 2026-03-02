Crolla la Ternana Campobasso a valanga Portiere e difesa con gravi responsabilità

La Ternana cade in casa contro il Campobasso con un punteggio di 2-4, in una partita in cui il portiere e la difesa hanno mostrato gravi responsabilità. La formazione di casa ha schierato un 3-4-1-2, con D’Alterio tra i pali e diversi cambi nella seconda metà del secondo tempo. Il Campobasso ha segnato quattro gol, mettendo in evidenza le difficoltà difensive dei padroni di casa.

TERNANA 2 CAMPOBASSO 4 TERNANA (3-4-1-2): D'Alterio; Donati, Maestrelli (20' st Kurti), Martella; Kerrigan (32' st Leonardi), Majer (32' st McJannet), Vallocchia, Ndrecka; Orellana; Dubickas (20' st Ferrante), Pettinari (1' st Panico). A disp.: Morlupo, Delibra, Pagliari, Tripi, Meccariello, Garetto, Aramu, Ludovici, Proietti. All. Liverani. CAMPOBASSO (3-5-2): Tantalocchi; Papini, Lancini, Salines; Pierno (14' st Cristallo), Gala, Brunet (14'st Agazzi), Gargiulo, Martina (29' st Magnaghi); Padula (29' st Olivieri), Bifulco (38' st Serra). A disp.: Rizzo, Forte, Celesia, Cerretelli, Sarr, Lombardi, Parisi. All. Zauri. Arbitro: Zoppi di...