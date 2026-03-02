Criticità nella sanità viterbese Romoli chiede chiarezza | I cittadini subiscono un sistema che non va

Durante la conferenza locale per la sanità nella provincia, tutti i sessanta sindaci si sono riuniti per affrontare le criticità del settore. Romoli ha chiesto chiarezza sui problemi, sottolineando che i cittadini sono coinvolti in un sistema che presenta molte falle. La riunione ha rappresentato un momento di confronto tra le amministrazioni locali per discutere delle difficoltà nel servizio sanitario.

La conferenza locale per la sanità ha visto sedersi allo stesso tavolo tutti i sessanta sindaci della provincia. Un momento di dibattito per fare il punto su un apparato che mostra segnali di difficoltà. Tra i presenti anche Alessandro Romoli che, in veste di sindaco di Bassano in Teverina oltre.