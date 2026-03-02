Cristiano Ronaldo sbaglia un calcio di rigore e poi si fa male | rischia di saltare i Mondiali 2026

Cristiano Ronaldo, durante l'ultima partita con l’Al-Nassr, ha calciato un rigore sbagliato e si è infortunato subito dopo. Dopo l’uscita dal campo, è stato sottoposto a esami medici per valutare l’entità dell’infortunio. Se i risultati fossero preoccupanti, il calciatore portoghese potrebbe essere costretto a saltare la prossima Coppa del Mondo.

Cristiano Ronaldo esce per infortunio dall'ultima partita con l’Al-Nassr e ora attende gli esami: se lo stop fosse serio, il fuoriclasse portoghesepotrebbe saltare la sua sesta Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

