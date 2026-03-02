Crisi del Petrolchimico | Basta annunci serve un progetto concreto

Il polo petrolchimico di Brindisi vive una fase di incertezza, con il destino del cracking ancora in sospeso tra una possibile riapertura e la volontà di una riconversione industriale. La situazione attuale ha portato a un momento di attesa, mentre le decisioni definitive sembrano ancora lontane. Nessuna novità concreta è stata annunciata, e la questione rimane aperta senza risposte definitive.

La Uiltec Uil chiede al Governo di accelerare sulla riconversione industriale dell'area, oltre a un percorso definito per tutelare occupazione e territorio BRINDISI - Il destino del polo petrolchimico di Brindisi non può più attendere annunci e dichiarazioni, con il futuro del cracking che resta sospeso tra una possibile ripartenza e la necessità di una riconversione industriale. "Il tempo delle dichiarazioni è finito, ora servono decisioni chiare e coerenti", dichiara Carlo Perrucci, segretario regionale Uiltec Puglia e coordinatore di Brindisi, sottolineando come il sindacato abbia scelto fin dall'inizio una linea di responsabilità per garantire "occupazione stabile, qualità del lavoro e prospettive di lungo periodo per il territorio". 🔗 Leggi su Brindisireport.it

"Per PortoVecchio ora serve un progetto concreto"Per il sito militare di PortoVecchio, dopo lo scampato pericolo di essere invaso da migliaia di pannelli fotovoltaici, si apre il ripensamento sul...

Crollano merci e passeggeri nel 2025: la crisi del petrolchimico trascina il porto verso la crisi ma spunta l'opzione batterieNel bilancio 2024–2025 del porto di Brindisi la crisi non è più quella del carbone, ma quella del petrolchimico.

