Cremonese-Milan la moviola | convince il metro adottato da Massa Sugli episodi …

Nella partita tra Cremonese e Milan, terminata con il risultato di 0-2, l'arbitro Davide Massa ha adottato un metro di giudizio che è stato considerato convincente. La moviola analizza gli episodi chiave della gara, evidenziando come la direzione di gara sia stata giudicata corretta e coerente. La partita, valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026, si conclude con un commento positivo sulla gestione dell’arbitro.

Ampia sufficienza, voto 6,5, per l'arbitro del match, il signor Davide Massa della Sezione A.I.A. di Imperia, per aver "diretto con personalità, valutando bene gli episodi, e con il metro adottato che gli ha consentito di tenere in mano la partita". Massa, di fronte a contatti leggeri, ha lasciato correre e, come effetto, ha ottenuto una partita pulita, senza proteste da parte dei giocatori. Giusto, secondo la moviola di Cremonese-Milan della 'rosea', convalidare il gol di Pavlovic nel finale. Sul cross di Luka Modric, dopo la spizzata aerea di Koni De Winter, il serbo tocca la palla prima con il naso e poi con la spalla.