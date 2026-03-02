Nella partita tra Cremonese e Milan, il gol decisivo viene segnato da Pavlovic all’89’ minuto, portando il Milan alla vittoria. La partita si conclude con il risultato favorevole ai rossoneri, che ottengono i tre punti grazie a questa rete. Pavlovic riceve anche il riconoscimento di MVP per la sua prestazione.

Archiviata la sconfitta casalinga contro il Parma di Cuesta, il Milan di Massimiliano Allegri torna a vincere in Serie A battendo 0-2 la Cremonese di Davide Nicola. Decisivo il gol all'89' di Pavlovic che ha fatto scoppiare di gioia il settore ospiti dello 'Zini' di Cremona. Per i tifosi del Diavolo è lui l'MVP della gara. (fonte acmilan.com) - Il Milan trionfa con un netto 2-0 contro la Cremonese, grazie a una grande prestazione di Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo si è rivelato il migliore in campo, segnando il gol che ha sbloccato la partita all'89' e contribuendo a mantenere la porta inviolata. La sua presenza in difesa è stata fondamentale per i rossoneri, che hanno conquistato tre punti preziosi in trasferta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cremonese-Milan decisa da Pavlovic: il suo gol all’89’ gli vale il premio di MVP

Il Milan si sveglia all’89’ e batte 2-0 la Cremonese con il gol di Pavlovic e LeaoPartita complicatissima per l’undici di Allegri allo Zini, con i rossoneri che faticano a trovare spazi nella difesa grigiorossa.

