Così nel Derby ci distruggono! Analisi Cremonese-Milan 0-2 | testa assente

Nel match tra Cremonese e Milan, il risultato finale è stato di 0-2, con i rossoneri che hanno segnato il gol decisivo negli ultimi minuti. La squadra di casa ha mostrato una testa poco presente durante tutta la partita, mentre il Milan ha concluso l'incontro con una vittoria che si è decisa nel finale. La partita ha evidenziato alcune difficoltà della Cremonese, che ha faticato a mantenere il ritmo.

Quando vinci come in Cremonese-Milan 0-2, qualche campanello d'allarme suona. Eppure i motivi apparenti sono quelli sbagliati in questo caso. Una vittoria al 90' potrebbe far pensare a una squadra con difficoltà offensive, incapace di creare tanto. Invece ieri il Milan di Massimiliano Allegri ha segnato al 90' per puro caso, creando tanto, ma dietro ha dato la sensazione di instabilità per la prima volta in stagione. Squadra spaccata in due, difesa e centrocampo slegati. Una squadra che sembra ormai mentalmente assente. Il pensiero va ovviamente al Derby di domenica: se dietro si gioca così, ci fanno molto male. Nell'analisi tattica del nostro match analyst Mattia Pellé, poi, anche la dimostrazione di come Rafa Leao abbia fatto una buona partita.