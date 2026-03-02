Così i video degli iraniani in festa per la morte di Ali Khamenei hanno superato il blocco di internet

Negli ultimi mesi, le comunicazioni in Iran sono state fortemente limitate, rendendo difficile per i cittadini mantenere contatti con il mondo esterno. Tuttavia, recentemente sono circolati sui social media dei video di iraniani in festa per la morte di Ali Khamenei, che sono riusciti a superare il blocco di internet. Questi contenuti sono diventati visibili nonostante le restrizioni.

Sono ormai da mesi ormai difficilissime le comunicazioni che permettono agli iraniani di comunicare con il resto del mondo, attraverso la rete ma anche per mezzo delle tradizionali reti telefoniche. Le limitazioni si sono intensificate sin dai primi giorni di quest’anno, dopo che dal 28 dicembre 2025 le proteste si erano diffuse in tutto l’Iran. Il ban internet, imposto per limitare la diffusione delle immagini delle proteste e delle violenze contro la popolazione, era stato attivato l’8 gennaio, giorno dei primi massacri di piazza. Nonostante il blackout, a popolazione riesce spesso a fare breccia – anche se in modo discontinuo nell’arco delle giornate – nel muro del blocco. 🔗 Leggi su Open.online

Festa a Teheran alla notizia della morte di Ali KhameneiDopo la diffusione della notizia dell'uccisione di Ali Khamenei da parte dei media di Tel Aviv, durante l'attacco di Stati Uniti e Israele a Teheran...

Iran, dopo la morte di Khamenei: Ali Larijani indicato come gestore di emergenza degli affari di StatoDopo la morte della Guida Suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei, negli attacchi statunitensi e israeliani, emergono le prime indicazioni sul...

Approfondimenti e contenuti su Ali Khamenei.

Temi più discussi: Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'; Il video del bombardamento che ha distrutto il quartier generale di Khamenei a Teheran; Gli iraniani di Milano invadono piazza Duomo per festeggiare la morte di Khamenei. Video; Israele e gli Usa attaccano l’Iran: Khamenei è stato eliminato.

Come è stato ucciso Khamenei: l'intervento della Cia, le bombe di Israele e l'uso di AnthropicI momenti che hanno portato all'uccisione della Guida Suprema. Il Pentagono ha usato Anthropic AI per l'attacco all’Iran, subito dopo aver interrotto i contratti con l'azienda ... today.it

Le lacrime di gioia dell'attivista iraniana Masih Alinejad per la morte di Ali KhameneiIn un video pubblicato su X la giornalista e scrittrice, che vive negli Stati Uniti, è scesa in strada al grido di Khamenei è morto, libertà ... elle.com

la Repubblica. . L’ultimo protagonista a entrare in scena è quello che tutti qui in Israele temevano: Hezbollah. Con la pioggia di missili lanciata nella notte dal Sud del Libano oltre confine, in risposta alla morte di Ali Khamenei, per Israele si riapre ufficialmente - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | La guerra si intensifica, l'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran #ANSA x.com