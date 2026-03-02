Cosenza tavolo del Sì | riforma giustizia in campo con libro

Il 28 febbraio 2026 a Cosenza si è svolto un incontro promosso da Italia del Meridione per discutere della riforma della giustizia in vista del prossimo referendum. Durante l'evento è stato presentato un libro sul tema, coinvolgendo diversi partecipanti che hanno dialogato sulle proposte di modifica. La discussione ha visto la presenza di rappresentanti di vari settori interessati alla questione giudiziaria.

Il 28 febbraio 2026, a Cosenza, si è tenuto un incontro promosso da Italia del Meridione per discutere del prossimo referendum sulla giustizia. L’evento, svoltosi nella sala Tito del Quotidiano del Sud, ha la partecipazione di esponenti del partito, figure giuridiche e intellettuali, tutti schierati a favore del Sì. Il dibattito è stato moderato dal giornalista Massimo Clausi e ha ruotato attorno alla presentazione del libro di Luca Palamara, Il sistema colpisce ancora, scritto con Alessandro Sallusti. Il tema centrale è stato la necessità di una riforma che separi le carriere all’interno della magistratura e riduca le interferenze politiche, con il voto previsto per il 22 e il 23 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Riforma della Giustizia, l’avvocato Rosario Capasso in campo: “Votare Sì per un processo realmente equo”Il dibattito sulla riforma della giustizia si arricchisce di un contributo autorevole.

Referendum giustizia a Cosenza: il Comitato “Si Separa” spiega le ragioni del SìCosenza si prepara a un fine settimana di confronto sul referendum costituzionale.

Tutti gli aggiornamenti su Cosenza.

Temi più discussi: Italia del Meridione e referendum: il tavolo del Sì si confronta a Cosenza; Maltempo, a Cosenza un tavolo tecnico per contare i danni e stabilire gli interventi più urgenti; Provincia di Cosenza, Lamensa: Estranei alla vicenda, ho denunciato alla procura per tutelare l'Ente · CosenzaChannel.it; Città di Cosenza: evitare di perdere posti di lavoro. Subito un tavolo permanente per box food e ortofrutta.

Italia del Meridione e referendum: il tavolo del Sì si confronta a CosenzaItalia del Meridione ha promosso un incontro nella sala Tito del Quotidiano del Sud per approfondire i temi del prossimo Referendum sulla giustizia. cosenzapost.it

Referendum giustizia a Cosenza: il Comitato Si Separa spiega le ragioni del SìSabato 21 febbraio, alle ore 17:00, l’Hotel Royal di Cosenza ospiterà un incontro pubblico dedicato ai temi caldi della riforma costituzionale. cosenzapost.it

Il sindaco di Cosenza, candidato presidente alla Provincia, replica al deputato di Forza Italia che lo aveva stuzzicato nei giorni scorsi: «Scenda in campo, così contiamo quanto voti prende senza i listini bloccati» facebook

Scontri allo stadio dopo la partita con il Cosenza: 33 anni di carcere per 37 ultrà del Brescia x.com