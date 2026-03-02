Cosenza tavolo del Sì | riforma giustizia in campo con libro

Da ameve.eu 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 febbraio 2026 a Cosenza si è svolto un incontro promosso da Italia del Meridione per discutere della riforma della giustizia in vista del prossimo referendum. Durante l'evento è stato presentato un libro sul tema, coinvolgendo diversi partecipanti che hanno dialogato sulle proposte di modifica. La discussione ha visto la presenza di rappresentanti di vari settori interessati alla questione giudiziaria.

Il 28 febbraio 2026, a Cosenza, si è tenuto un incontro promosso da Italia del Meridione per discutere del prossimo referendum sulla giustizia. L’evento, svoltosi nella sala Tito del Quotidiano del Sud, ha la partecipazione di esponenti del partito, figure giuridiche e intellettuali, tutti schierati a favore del Sì. Il dibattito è stato moderato dal giornalista Massimo Clausi e ha ruotato attorno alla presentazione del libro di Luca Palamara, Il sistema colpisce ancora, scritto con Alessandro Sallusti. Il tema centrale è stato la necessità di una riforma che separi le carriere all’interno della magistratura e riduca le interferenze politiche, con il voto previsto per il 22 e il 23 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Riforma della Giustizia, l’avvocato Rosario Capasso in campo: “Votare Sì per un processo realmente equo”Il dibattito sulla riforma della giustizia si arricchisce di un contributo autorevole.

Referendum giustizia a Cosenza: il Comitato “Si Separa” spiega le ragioni del SìCosenza si prepara a un fine settimana di confronto sul referendum costituzionale.

Tutti gli aggiornamenti su Cosenza.

Temi più discussi: Italia del Meridione e referendum: il tavolo del Sì si confronta a Cosenza; Maltempo, a Cosenza un tavolo tecnico per contare i danni e stabilire gli interventi più urgenti; Provincia di Cosenza, Lamensa: Estranei alla vicenda, ho denunciato alla procura per tutelare l'Ente · CosenzaChannel.it; Città di Cosenza: evitare di perdere posti di lavoro. Subito un tavolo permanente per box food e ortofrutta.

Italia del Meridione e referendum: il tavolo del Sì si confronta a CosenzaItalia del Meridione ha promosso un incontro nella sala Tito del Quotidiano del Sud per approfondire i temi del prossimo Referendum sulla giustizia. cosenzapost.it

cosenza tavolo del sìReferendum giustizia a Cosenza: il Comitato Si Separa spiega le ragioni del SìSabato 21 febbraio, alle ore 17:00, l’Hotel Royal di Cosenza ospiterà un incontro pubblico dedicato ai temi caldi della riforma costituzionale. cosenzapost.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.