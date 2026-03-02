Cos’è l’Iron Beam il sistema di intercettazione usato per la prima volta da Israele sui missili di Hezbollah

Durante la notte, Hezbollah ha lanciato missili contro Israele, coinvolgendo il paese in un nuovo episodio di tensione. Per intercettare i proiettili, lo Stato ebraico ha utilizzato per la prima volta l'Iron Beam, un sistema di difesa antiaerea progettato per neutralizzare i razzi in volo. Questo sistema rappresenta un’innovazione tecnologica impiegata in operazioni di questo tipo.

Bassi, quasi nulli, costi operativi e precisione: Israele ha utilizzato il nuovo sistema anti-missile con successo. Ecco come funziona e che limiti ha Hezbollah nella notte ha deciso di intervenire nel conflitto tra Iran e Israele, lanciando i suoi missili contro quest'ultimo. Il gruppo libanese è considerato il principale "proxy" della Repubblica Islamica in Medio Oriente e Teheran fornisce a Hezbollah una vasta gamma di armamenti, dai razzi a corto raggio ai missili balistici più sofisticati, oltre a droni e tecnologie avanzate e, inoltre, l'Iran sostiene Hezbollah con ingenti somme di denaro, stimate in centinaia di milioni di dollari all'anno.

Missili e droni da Hezbollah: Israele attacca il LibanoAlmeno 10 persone sono state uccise negli attacchi israeliani alla periferia sud di Beirut.

Il conflitto si estende, missili di Hezbollah verso Israele e raid su BeirutSale la tensione in Medio Oriente: 31 morti in Libano dopo raid israeliani seguiti agli attacchi di Hezbollah.

