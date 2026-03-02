Cos’è l’Iron Beam il sistema di intercettazione usato per la prima volta da Israele sui missili di Hezbollah
Durante la notte, Hezbollah ha lanciato missili contro Israele, coinvolgendo il paese in un nuovo episodio di tensione. Per intercettare i proiettili, lo Stato ebraico ha utilizzato per la prima volta l'Iron Beam, un sistema di difesa antiaerea progettato per neutralizzare i razzi in volo. Questo sistema rappresenta un’innovazione tecnologica impiegata in operazioni di questo tipo.
Bassi, quasi nulli, costi operativi e precisione: Israele ha utilizzato il nuovo sistema anti-missile con successo. Ecco come funziona e che limiti ha Hezbollah nella notte ha deciso di intervenire nel conflitto tra Iran e Israele, lanciando i suoi missili contro quest'ultimo. Il gruppo libanese è considerato il principale "proxy" della Repubblica Islamica in Medio Oriente e Teheran fornisce a Hezbollah una vasta gamma di armamenti, dai razzi a corto raggio ai missili balistici più sofisticati, oltre a droni e tecnologie avanzate e, inoltre, l'Iran sostiene Hezbollah con ingenti somme di denaro, stimate in centinaia di milioni di dollari all'anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Missili e droni da Hezbollah: Israele attacca il LibanoAlmeno 10 persone sono state uccise negli attacchi israeliani alla periferia sud di Beirut.
Il conflitto si estende, missili di Hezbollah verso Israele e raid su BeirutSale la tensione in Medio Oriente: 31 morti in Libano dopo raid israeliani seguiti agli attacchi di Hezbollah.
Aggiornamenti e notizie su Iron Beam.
Temi più discussi: Attacco all’Iran: quali missili, quali difese e perché le scorte sono decisive; Iron and Wine - Hen's Teeth: L'altra faccia del country songwriting; Intercettori missilistici nella guerra USA-Iran| Spiegato; Playlist #147. Mario Monterosso fra Mars e Iron & Wine.
Cannone laser Iron Beam, svolta storica per Israele. «È l'arma più sofisticata dell'esercito»Una svolta storica per Israele. Sarà schierato l'Iron Beam, il cannone laser in grado di abbattere missili, razzi e droni. Tradotto in italiano significa raggio di ferro ed è stato testato un anno ... ilgazzettino.it
Guerra in Israele, cos'è e come funziona il laser Iron BeamMentre infuria il conflitto con Hamas e le tensioni politiche in Medio Oriente, Israele annuncia di aver accelerato lo sviluppo di Iron Beam (letteralmente raggio di ferro), ovvero una sofisticata ... tg24.sky.it
IN ONDA sabato dalle 12:30 ALLE 14:00: ROCKWAVE (Alberto Prisco) Sabato 28 febbraio “In Your Ocean” è tra i brani della nuova puntata di RockWave condotta da Alberto Prisco. Iron & Wine, progetto del cantautore e produttore statunitense Sam Beam, atti facebook