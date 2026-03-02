Cosa non torna della versione del ministro Crosetto sulla presenza a Dubai durante l'attacco all'Iran

Il ministro della Difesa ha reso nota in Parlamento la sua versione sulla visita a Dubai, avvenuta nel periodo in cui si sono svolti gli attacchi di Stati Uniti e Israele in Iran. Durante l'informativa, ha spiegato i motivi del viaggio e le circostanze che lo hanno coinvolto, cercando di chiarire i dettagli di quella visita e la sua permanenza nella città durante quegli eventi.

Il ministro della Difesa Crosetto in un'informativa urgente in Parlamento ha fornito la sua versione dei fatti sul recente viaggio a Dubai, dove è rimasto bloccato proprio durante l'attacco di Stati Uniti e Israele in Iran. Ma la ricostruzione di Crosetto presenta buchi e contraddizioni, lasciando aperti diversi interrogativi sulla gestione della crisi internazionale da parte del governo Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Ali Khamenei, chi era la Guida Suprema dell’Iran uccisa nell’attacco Israele-Usa e cosa sappiamo sulla sua morteChi era Ali Hosseini Khamenei, la Guida Suprema dell'Iran ucciso nell'attacco di USA e Israele: la conferma del decesso da parte di Donald Trump dopo... Il ministro Crosetto in volto verso l'Italia: "Polemiche vergognose, mia presenza a Dubai utile"ll ministro della difesa Guido Crosetto sta rientrando in Italia dagli Emirati Arabi con un aereo militare. Altri aggiornamenti su Cosa. Temi più discussi: Garlasco, Chiara Poggi uccisa la notte? La nuova ipotesi svelata dalla genetista Marina Baldi e cosa non torna; Chiedeva il pizzo, mentì sui soccorsi: cosa non torna sul poliziotto che ha sparato al pusher. Salvini: Se qualcuno sbaglia va accertato; Garlasco in TV, Federica Panicucci mette sotto torchio Cassese: Qualcosa che non torna in quello che racconta; Domenico Caliendo, cosa non torna? Morto con il cuore di Bolzano nel petto, nessun espianto. Tram deragliato, il giallo del sistema uomo morto: perché il mezzo non si è fermato, la verità dalle telecamere a...Tram deragliato a Milano, si indaga sul sistema 'uomo morto': l'attenzione della Procura di Milano si concentra sul sistema frenante ... msn.com Femminicidio di Federica Torzullo, cosa non torna nella confessione dell’ex maritoQualcosa non quadra nel racconto fatto da Claudio Agostino Carlomagno al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, davanti al quale ieri l'indagato ha confessato il ... fanpage.it Che cosa ha dimostrato Atalanta-Sassuolo: l'analisi di Fatto Football Club - facebook.com facebook Che cosa si dice e che cosa si scrive in Germania sulla guerra Usa-Iran. x.com