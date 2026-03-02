Corsa campestre | Matteo Bardea convocato in nazionale

Sono stati annunciati gli atleti italiani convocati per i Campionati Mondiali Universitari di corsa campestre, che si terranno a Cassino il 14 e 15 marzo. Tra i nomi selezionati figura anche Matteo Bardea, che parteciperà alla competizione rappresentando l’Italia. La manifestazione si svolgerà nel territorio di Frosinone e vedrà la presenza di atleti provenienti da vari paesi.

Sono stati ufficializzati gli atleti italiani che parteciperanno ai Campionati Mondiali Universitari di corsa campestre in programma a Cassino (Frosinone) il 14 e 15 marzo. I 16 convocati sono equamente divisi tra uomini (8) e donne (8). Tra loro, sono presenti la campionessa italiana assoluta.