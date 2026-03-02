Corsa campestre | Matteo Bardea convocato in nazionale

Sono stati annunciati gli atleti italiani convocati per i Campionati Mondiali Universitari di corsa campestre, che si terranno a Cassino il 14 e 15 marzo. La selezione include Matteo Bardea, che rappresenterà l’Italia in questa competizione. L’evento vedrà la partecipazione di diverse squadre nazionali, con le gare che si svolgeranno nel territorio di Frosinone.

Il malenco rappresenterà l'Italia ai Mondiali Universitari in programma a Cassino, in provincia di Frosinone il 14 e 15 marzo prossimi Sono stati ufficializzati gli atleti italiani che parteciperanno ai Campionati Mondiali Universitari di corsa campestre in programma a Cassino (Frosinone) il 14 e 15 marzo. I 16 convocati sono equamente divisi tra uomini (8) e donne (8). Tra loro, sono presenti la campionessa italiana assoluta del cross corto e della staffetta Melissa Fracassini e l'ottava classificata degli ultimi Europei di Lagoa tra le under 23 Lucia Arnoldo. Grande soddisfazione per la provincia di Sondrio, vista la presenza di Matteo Bardea, tesserato per l'Atletica Valle Brembana. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Matteo Bardea 45° agli Europei di cross in PortogalloL’Italia vince due volte agli Europei di cross di Lagoa, in Portogallo, con una doppia conferma dei successi dell’anno scorso.

Tutto quello che riguarda Matteo Bardea

Discussioni sull' argomento Mondiali Universitari di cross, Matteo Bardea in azzurro; Matteo Bardea convocato in maglia azzurra per i Campionati Mondiali Universitari di corsa campestre; Corsa campestre: il Gs Morbegno è campione regionale Csi; Cross: 3 Lombardi per i Mondiali Universitari.

Matteo Bardea in azzurro: il talento della Valmalenco ai Mondiali Universitari di cross x.com