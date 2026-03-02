La Coppa del Mondo di sci alpino femminile si svolge nella Val di Fassa nel fine settimana, con due discese e un superG in programma. La competizione si svolge sulle piste della località trentina, con orari e dettagli di trasmissione disponibili per gli appassionati. La manifestazione vede le atlete affrontare le discipline veloci in un ambiente noto per le sue piste impegnative e panorami spettacolari.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna protagonista e sceglie la Val di Fassa come suggestivo teatro per un nuovo fine settimana dedicato alle discipline veloci. Sono in programma le discese di venerdì 6 marzo, il via sarà alle 11:30, e sabato 7 marzo e il SuperG di domenica 8, per queste ultime due la partenza è prevista alle ore 11:00. La prima gara recupera la libera non disputata a Crans Montana prima delle Olimpiadi. Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, NOW Tv, DAZN. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale di ogni manche o gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

Coppa del Mondo sci alpino Val di Fassa 2026: programma, orari, tv, streaming. Due discese e un superG per le donne

