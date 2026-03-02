Controlli sul conferimento dei rifiuti a Fiumefreddo quattro cittadini multati

Questa mattina l’assessore all’Ambiente del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, Antonio Giuliano, ha partecipato a controlli sul conferimento dei rifiuti insieme a operatori della ditta Ecolandia e alla Polizia municipale. Durante le verifiche sono stati multati quattro cittadini che non rispettavano le norme di smaltimento nei punti di raccolta del territorio comunale. Le operazioni si sono concentrate su diverse zone del centro abitato.

Questa mattina l'assessore all'Ambiente del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, Antonio Giuliano, insieme al responsabile e agli operatori della ditta Ecolandia e alla Polizia municipale, ha effettuato una serie di controlli sul territorio comunale, concentrandosi in particolare su alcune aree.