Controlli dei carabinieri nel week end | 28enne fermato e denunciato dopo una lite

Nel fine settimana in Ossola, i carabinieri sono intervenuti a seguito di una lite tra giovani. Durante i controlli, hanno fermato e identificato un 28enne che portava con sé un tubo metallico lungo 40 centimetri. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi. L’intervento ha portato alla sua identificazione e a una verifica sulla presenza dell’arma.

Intervenuti per una lite tra giovani, i carabinieri denunciano un 28enne per porto abusivo di armi.É successo nel fine settimana in Ossola, dove i militari hanno fermato e identificato un 28enne che aveva con sè un tubo metallico lungo 40 centimetri. Il giovane ha consegnato l'arma impropria ai.