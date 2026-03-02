Contro la città museo

Qualcuno in città si oppone alla costruzione di nuove infrastrutture di mobilità, proponendo invece di preservare l’aspetto storico e culturale di Firenze. La proposta di trasformare la città in un vero e proprio museo mira a limitare i progetti di sviluppo e a mantenere intatto il patrimonio urbano. Le discussioni si concentrano principalmente sulle implicazioni di queste scelte per il futuro della mobilità cittadina.

La soluzione di chi si oppone alle infrastrutture di una città come Firenze, soprattutto quelle dedicate alla mobilità, è la città museo. Ma Firenze è già una preziosa città museo. Ci manca solo che venga messa nell'ambra come la zanzara di Jurassic Park.