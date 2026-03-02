Contrae la legionellosi mentre è in vacanza e rischia di morire | Danni permanenti faccio causa al resort

Una donna britannica di 66 anni in vacanza alle Barbados ha contratto la legionellosi, una grave infezione che ha causato danni permanenti alla sua salute. Dopo aver affrontato un lungo periodo di sofferenza, ha deciso di intentare causa al resort dove soggiornava. La vicenda si è conclusa con la sua sopravvivenza, ma senza poter tornare alla normale vita precedente.