Contrae la legionellosi mentre è in vacanza e rischia di morire | Danni permanenti faccio causa al resort
Una donna britannica di 66 anni in vacanza alle Barbados ha contratto la legionellosi, una grave infezione che ha causato danni permanenti alla sua salute. Dopo aver affrontato un lungo periodo di sofferenza, ha deciso di intentare causa al resort dove soggiornava. La vicenda si è conclusa con la sua sopravvivenza, ma senza poter tornare alla normale vita precedente.
Una 66enne britannica in vacanza alle Barbados contrae la legionellosi e inizia un lungo calvario. Sopravvive ma con danni permanenti e fa causa al resort. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Claudio Amendola si blocca a Verissimo mentre ricorda Antonello Fassari: “Non ce la faccio”Un momento di forte emozione quello vissuto da Claudio Amendola a Verissimo quando, conversando con Silvia Toffanin sul ritorno de I Cesaroni, la...
Prende un farmaco brucia-grassi contraffatto e rischia di morire: “Possono contenere qualsiasi cosa”Kellen Oliveira Bretas Antunes, 42enne brasiliana, è stata ricoverata dopo aver assunto un farmaco dimagrante illegale importato dal Paraguay.