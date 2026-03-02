Contesa tra Atalanta e Dortmund per Inacio | tutti i dettagli dell’affare

Atalanta e Borussia Dortmund sono coinvolti in una disputa riguardo alla cessione di Samuele Inacio. Le due squadre stanno negoziando per il trasferimento del giovane difensore e i dettagli dell’affare sono stati discussi nei giorni recenti. Le trattative sono ancora in corso, con entrambe le parti che cercano di definire i termini dell’accordo. La questione riguarda esclusivamente il trasferimento del calciatore.

La disputa tra Atalanta e Borussia Dortmund è emersa in modo prepotente a causa della recente partenza del giovane attaccante italiano, Samuele Inacio. La controversia ha spinto l'Atalanta a presentare un reclamo formale alla FIFA, segnalando una violazione delle norme morali, nonostante il trasferimento stesso rispetti le regole stabilite. Samuele Inacio, un promettente talento di soli 17 anni, ha lasciato Bergamo nel 2024 per unirsi al Borussia Dortmund senza alcun compenso economico per l'Atalanta. Figlio dell'ex attaccante di Atalanta e Napoli, Pià, Inacio rappresentava una delle promesse più luminose del calcio giovanile italiano.

Samuele Inacio, scoppia il caso tra Atalanta e Borussia Dortmund! Denuncia alla FIFA per 'tampering', ecco cosa è accaduto

Caso Inacio, si accende lo scontro Atalanta-Dortmund: vertenza alla FIFA

