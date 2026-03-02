Concorso PNRR3 docenti secondaria proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO

Sono iniziate le prove orali e pratiche del concorso PNRR3 per i docenti di scuola secondaria, secondo quanto previsto dal decreto DDG n. 29392025. Le commissioni sono state costituite e sono state estratte le lettere di avvio, consentendo così l'avvio ufficiale delle sessioni di esame per le diverse classi di concorso. Le prove continuano a proseguire in varie sedi designate.

Concorso docenti PNRR3: la prova orale

