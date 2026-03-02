È stata resa nota la lettera estratta per l’avvio delle prove orali del concorso docenti PNRR3, bandito con i decreti direttoriali n. 2938 e 2939 del 2025. Le prove riguardano i candidati per le sezioni di infanzia, primaria e scuola secondaria. La comunicazione riguarda le procedure di selezione previste per questa fase del concorso.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. L'articolo Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Tutto quello che riguarda Concorso docenti.

Temi più discussi: Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Concorso Scuola PNRR3 Docenti da 58.135 posti: Prove scritte Suppletive (ecco le date); Concorso Docenti PNRR 3, AL VIA LA PROVA ORALE: ecco l'ESTRAZIONE DELLA LETTERA utile per l'inizio della prova. Tutti gli AVVISI degli USR (AGGIORNATO); Concorso docenti PNRR3: ecco le convocazioni per la prova suppletiva.

Concorso docenti PNRR3: ecco le convocazioni per la prova suppletivaConcorso docenti PNRR3: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito le date per la prova suppletiva, 18 marzo per infanzia e primaria, 19 marzo per la secondaria. orizzontescuola.it

Calendario prove suppletive concorso Docenti 2025 2026 infanzia, primaria, secondaria (PNRR 3) pubblicato: ecco le date e cosa sapereIl Ministero dell'istruzione ha pubblicato il calendario delle prove suppletive relative al concorso PNRR 3 per docenti. Ecco le date della prova scritta per la scuola dell'infanzia e primaria e per l ... ticonsiglio.com

Concorso docenti PNRR3: al via le convocazioni per la prova suppletiva del 18 e 19 marzo, avvisi USR in aggiornamento - facebook.com facebook

Concorso docenti PNRR3: ripercorriamo le indicazioni degli Uffici Scolastici di comunicazione del voto minimo di accesso alla prova orale per capire quanti i candidati ammessi, per ogni classe di concorso. x.com