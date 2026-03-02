Concorso docenti PNRR3 | ecco le convocazioni per la prova suppletiva

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato le date delle prove suppletive del concorso docenti PNRR3. La prova per le classi di infanzia e primaria si terrà il 18 marzo, mentre quella per la scuola secondaria è prevista il 19 marzo. Sono state pubblicate anche le convocazioni ufficiali per i partecipanti a queste sessioni.

Concorso docenti PNRR3: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito le date per la prova suppletiva, 18 marzo per infanzia e primaria, 19 marzo per la secondaria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Concorso docenti PNRR3: tutto pronto per la prova orale Contenuti utili per approfondire Concorso docenti. Temi più discussi: Concorso docenti PNRR3: ecco le convocazioni per la prova suppletiva; Concorso Scuola PNRR3 Docenti da 58.135 posti: Prove scritte Suppletive (ecco le date); Concorso Docenti PNRR 3, AL VIA LA PROVA ORALE: ecco l'ESTRAZIONE DELLA LETTERA utile per l'inizio della prova. Tutti gli AVVISI degli USR (AGGIORNATO); Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali [AGGIORNATO]. Concorso docenti PNRR3: ecco le convocazioni per la prova suppletivaConcorso docenti PNRR3: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito le date per la prova suppletiva, 18 marzo per infanzia e primaria, 19 marzo per la secondaria. orizzontescuola.it Calendario prove suppletive concorso Docenti 2025 2026 infanzia, primaria, secondaria (PNRR 3) pubblicato: ecco le date e cosa sapereIl Ministero dell'istruzione ha pubblicato il calendario delle prove suppletive relative al concorso PNRR 3 per docenti. Ecco le date della prova scritta per la scuola dell'infanzia e primaria e per l ... ticonsiglio.com Concorso docenti PNRR3: al via le convocazioni per la prova suppletiva del 18 e 19 marzo, avvisi USR in aggiornamento - facebook.com facebook Concorso docenti PNRR3: ripercorriamo le indicazioni degli Uffici Scolastici di comunicazione del voto minimo di accesso alla prova orale per capire quanti i candidati ammessi, per ogni classe di concorso. x.com