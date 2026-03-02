Con la separazione delle carriere più risorse per le cause civili

Il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di destinare più risorse alle cause civili, dopo aver concentrato i fondi sul processo penale. Ora, un organismo composto esclusivamente da giudici si occuperà di affrontare questioni come divorzi, licenziamenti e sfratti, che coinvolgono direttamente cittadini e imprese. La riforma mira a migliorare l’efficienza di questi procedimenti e a rispondere alle esigenze di chi aspetta una risposta.

Il processo penale finora ha fatto incetta di fondi. Un Csm di soli giudici darà finalmente la giusta attenzione alle controversie che interessano da vicino molti cittadini e imprese, come divorzi, licenziamenti o sfratti. Vi è il serio rischio che il voto sul referendum si concluda con la vittoria del No. Il dibattito sulla riforma costituzionale è, infatti, degenerato in un dibattito pro o contro il governo dove i detrattori della riforma sostengono che quest'ultimo intende limitare l'indipendenza della magistratura, non soltanto dei pm, ma di tutta la magistratura. E chi, invece, sostiene le ragioni del Sì, anche tra i componenti del governo (vedasi alla voce Carlo Nordio ) sovente attacca o delegittima la magistratura o il Csm, tanto da obbligare il presidente Sergio Mattarella a intervenire invocando toni più distesi.