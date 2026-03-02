Comune di Lesina | sentenza non si voterà a metà mese nelle quattro sezioni oggetto della contesa Resta in carica il commissario prefettizio

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha deciso di sospendere gli effetti della sentenza del TAR riguardante le quattro sezioni di Lesina coinvolte nella disputa elettorale. La decisione è arrivata dopo l’istanza presentata dalla lista Lesina Futura. Di conseguenza, il voto previsto a metà mese nelle aree contestate non si terrà, e il commissario prefettizio rimane in carica.

Di seguito il comunicato: Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta), accogliendo anche l’istanza presentata dalla lista Lesina Futura, ha sospeso gli effetti della precedente sentenza del TAR. Di conseguenza, le elezioni nelle sezioni 1, 2, 3 e 4 del Comune di Lesina non si svolgeranno nelle giornate del 15 e 16 marzo. Resta in carica il Commissario prefettizio nominato dal Prefettura di Foggia, che continuerà a guidare l’amministrazione comunale fino alla decisione definitiva nel merito. Il Collegio ha inoltre disposto una verificazione istruttoria, con particolare riferimento: -alla verifica delle schede nulle contestate e all’eventuale riconteggio delle stesse; -al controllo relativo ai certificati medici della sezione 4, per accertare che non siano stati inseriti in buste diverse da quella prevista. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

