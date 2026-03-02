Comune cerca immobili per le scuole | avviso pubblico per locazioni temporanee

Il Comune di Marcianise ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di immobili da affittare temporaneamente e utilizzare come scuole dell’infanzia e primarie per l’anno scolastico 2026-2027. La procedura mira a individuare spazi idonei a ospitare le attività didattiche durante il prossimo anno scolastico. Gli interessati possono presentare le proprie candidature secondo le modalità previste dall’avviso.

Il Comune di Marcianise ha avviato una procedura per individuare immobili da destinare temporaneamente a scuole dell'infanzia e primarie in vista dell'anno scolastico 2026-2027. L'intervento nasce dall'esigenza di garantire spazi per fino a 24 classi durante i lavori di ricostruzione, adeguamento.