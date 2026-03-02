Como ritorno alla Paz L’argentino al rilancio dopo la punizione

A Como, Cesc Fabregas ha ripreso il suo ruolo dopo aver ricevuto una punizione, tornando in campo con determinazione. Le regole della società sono chiare e vengono applicate a tutti senza eccezioni, e il centrocampista argentino si è subito adattato alla disciplina interna. Fabregas non fa distinzioni e si impegna a rispettare le decisioni prese dalla squadra, dimostrando una forte volontà di rilancio.