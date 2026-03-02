Como ritorno alla Paz L’argentino al rilancio dopo la punizione
A Como, Cesc Fabregas ha ripreso il suo ruolo dopo aver ricevuto una punizione, tornando in campo con determinazione. Le regole della società sono chiare e vengono applicate a tutti senza eccezioni, e il centrocampista argentino si è subito adattato alla disciplina interna. Fabregas non fa distinzioni e si impegna a rispettare le decisioni prese dalla squadra, dimostrando una forte volontà di rilancio.
Le regole dentro al Como sono ferree, chi sbaglia paga. Cesc Fabregas non guarda in faccia a nessuno, indipendentemente dal giocatore o dalla partita da affrontare. Domenica, prima della partita contro il Lecce, Nico Paz si è presentato in ritardo al pranzo mattutino pre-partita e l’allenatore spagnolo lo ha escluso dalla formazione iniziale, costringendolo anche a cambiare assetto vista l’assenza di Baturina per infortunio. Paz è poi entrato al 64’ al posto di Vojvoda e ha disputato una buona partita nei minuti restanti. L’argentino ha probabilmente imparato la lezione, come era successo a Diao e Stefezza nella scorsa stagione: domani lo vedremo sicuramente tra gli undici di partenza, nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’ Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
