Nelle ultime quarantotto ore, il mondo si è trovato al centro di un conflitto che coinvolge diverse regioni tra Europa e Asia. Le tensioni sono aumentate in diverse aree e sono state segnalate operazioni militari in più fronti. La situazione resta molto tesa, con aggiornamenti continui sulle azioni delle forze coinvolte e sui movimenti delle truppe nelle zone interessate.

Nelle ultime quarantotto ore, il mondo si è ritrovato con una guerra nel crocevia tra Europa, Asia e Africa, in quel Medioriente il cui ordine è stato capovolto dai massacri del 7 ottobre 2023 e che, al termine delle operazioni militari americane ed israeliane, sarà un luogo completamente diverso rispetto agli ultimi decenni. Gli alleati di Teheran, Russia e Cina, hanno preso posizioni nette - più granitica la prima della seconda, sempre interessata soprattutto ad una stabilità geopolitica favorevole all'economia -, così come i Paesi arabi che si sono trovati bersagli dei missili e dei droni dei pasdaran. Cauta la Turchia, mentre dalle nazioni europee sono arrivate risposte in ordine sparso ma allineate con l'azione bellica voluta dal presidente americano Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Come si schiera il mondo?

Il centrosinistra si schiera con CarnevaliSullo sfondo il voto per l’elezione di secondo livello dei presidenti provinciali: metà marzo non è poi così lontana.

Leggi anche: Referendum giustizia, don Ciotti si schiera con il No

Comprare casa è davvero «un investimento»

Approfondimenti e contenuti su schiera.

Discussioni sull' argomento Anpi e personalità della cultura contro il referendum sulla giustizia; La più grande portaerei del mondo attraversa Gibilterra: Trump schiera la Ford nel Mediterraneo; Riparte da Garmisch la velocità maschile: sono nove i convocati per discesa e superG in Germania; Da Pif a Lerner a Milena Vukotic: il no al referendum di artisti e intellettuali nell’appello Anpi.

Come si schiera il mondo?Nelle ultime quarantotto ore, il mondo si è ritrovato con una guerra nel crocevia tra Europa, Asia e Africa, in quel Medioriente il cui ordine è stato capovolto dai massacri del 7 ottobre 2023 e che, ... ilgiornale.it

Roma-Juventus LIVE: Gaspo schiera Rensch e Pisilli dal 1' #SkySport #RomaJuventus #Roma #Juventus #SerieA x.com

Da un lato c’è la sinistra italiana che si schiera con gli ayatollah, difendendo una teocrazia, o resta in silenzio. Dall’altro, gli iraniani in tante pizze d’Italia, costretti a fuggire dalla loro patria, festeggiano e ringraziano Usa e Israele - facebook.com facebook