Come idratare i capelli secchi e crespi | tutti i rimedi che funzionano

I capelli secchi e crespi sono un problema comune per chi non si prende cura della chioma con regolarità. Per contrastare questa condizione, ci sono diversi rimedi pratici che si possono adottare, dall’uso di maschere nutrienti ai trattamenti idratanti specifici. La corretta idratazione dei capelli richiede attenzione e costanza, soprattutto quando si tratta di capelli aridi e disidratati.

Acido ialuronico, oli e burri vegetali aiutano a ripristinare idratazione, elasticità e lucentezza della chioma. Maschere, protezione UV e piccoli gesti quotidiani completano una routine efficace e mirata I capelli secchi, aridi e disidratati sono un classico quando la chioma non viene curata quotidianamente con le giuste accortezze. Esposizione a sole e smog senza filtri, uso frequente di phon e piastre, ma anche trattamenti chimici aggressivi, possono far apparire la chioma spenta e opaca in ogni stagione e non solo d’estate. Come idratare i capelli secchi dunque? Quando la fibra capillare perde acqua e lipidi, il risultato è una chioma opaca e fragile, che tende a spezzarsi. 🔗 Leggi su Amica.it

