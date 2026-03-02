Come fare per avere le ballet slipper lips le labbra virali su TikTok

Le ballet slipper lips sono diventate una tendenza tra gli utenti di TikTok, che cercano di ottenere un particolare effetto sulle labbra. Si tratta di un look che simula le scarpette da ballo, molto condiviso sulla piattaforma. Numerosi video mostrano come si possa raggiungere questo risultato, spingendo molte persone a provarci. La moda sta rapidamente diffondendosi tra gli appassionati di beauty e social media.

Le labbra più virali del momento? Le ballet slipper lipsCome suggerisce il nome, consiste nel rendere la superficie delle labbra molto simile a quella delle scarpette che usano le ballerine, e quindi rosa...

Le Bitten Lips sono il trucco labbra perfetto per chi non ama il rossettoNon impongono un contorno, non disegnano una forma e non polarizzano, ma seguono la struttura naturale della bocca e si adattano a qualunque volume.

