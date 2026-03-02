L’opera di Esteban Vicente mette in mostra un dialogo tra culture e continenti, evidenziando come terra e libertà siano temi ricorrenti nelle sue creazioni. La mostra intende confrontare due visioni dell’arte, italiane e americane, attraverso le sue opere, che riflettono una costante ricerca di espressione e identità. La mostra si svolge in un contesto che valorizza il confronto tra differenti approcci artistici.

La fuga dalla Spagna della Guerra civile e l’incontro con l’avanguardia newyorkese. Due mondi in mostra a Roma La Guerra civile, la fucilazione. García Lorca e la Spagna, 89 anni di mistero e immortalità Terra e libertà. Due culture, due continenti, due visioni dell’arte in raffronto perenne. Tra questi due poli si aggomitola la pittura e la scultura di Esteban Vicente, spagnolo della sierra e della meseta, cioè dell’archetipo castizo della Spagna. Al contempo, maestro dell’avanguardia newyorkese, dell’espressionismo astratto, della Action Painting statunitense. La terra è, dunque, quella della Castiglia “pura e dura”, di castelli, mura fortificate e paesi antichi come Turégano, in provincia di Segovia, dove Esteban Vicente nacque il 20 gennaio 1903. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Colori di libertà. L’opera di Esteban Vicente

