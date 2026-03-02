Collavino | È il momento di riprendersi Astori resta nei nostri cuori

In vista della 27ª giornata di Serie A 2025-2026, Udinese e Fiorentina si preparano a scendere in campo con una lettura chiara del momento e obiettivi concreti. Il direttore generale dei bianconeri ha parlato ai microfoni di Sky Sport offrendo una lettura realistica della situazione, evidenziando una strada da seguire per ritrovare equilibrio e competitività. Il dirigente ha sottolineato la necessità di riprendere con decisione il cammino, spiegando che il primo semestre ha seguito i programmi prefissati, ma ora la squadra deve superare difficoltà che richiedono una risposta rapida. La rosa dispone delle qualità necessarie per ambire a una posizione avanzata e per distinguersi dalla stagione precedente con prestazioni che possano incidere sulla classifica.