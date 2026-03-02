Collaudo del viadotto ' Montauro 2' chiusa la Statale 17 tra Volturara Appula e Volturino

Anas ha terminato i lavori di miglioramento sismico del viadotto “Montauro 2” situato al km 4,870 della Statale 17 tra Volturara Appula e Volturino. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire il collaudo e la messa in sicurezza dell’infrastruttura. La verifica ha riguardato la stabilità e l’efficacia delle migliorie realizzate.

Stop alla circolazione dalle 7 alle 17 nel tratto compreso tra il km 0,360 e il km 14,080 a Volturara Appula. Previsti percorsi alternativi distinti per mezzi leggeri e pesanti Anas ha completato i lavori di miglioramento sismico del Viadotto "Montauro 2" situato al km 4,870 della Ss 17 Var "Dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico", a Volturara Appula in provincia di Foggia. Per consentire le attività di collaudo della struttura, programmata per il prossimo mercoledì 4 marzo 2026, il tratto compreso tra il km 0,360 ed il km 14,080 sarà temporaneamente chiuso al traffico dalle ore 7,00 alle ore 17,00. La circolazione sarà pertanto deviata lungo i percorsi alternativi appositamente segnalati in loco.