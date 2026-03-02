Cobolli trionfa ad Acapulco | per la prima volta nella storia tre italiani in top 15 nel ranking | La nuova classifica Atp

Nel torneo di Acapulco, Cobolli si è aggiudicato una vittoria importante, facendo registrare un risultato storico per il tennis italiano. Per la prima volta nella storia, tre giocatori italiani sono riusciti a entrare nella top 15 del nuovo ranking ATP. Nonostante le difficoltà all'inizio dell’anno, il movimento azzurro conferma di mantenere un livello competitivo.

Non è stato un grande inizio di stagione per Jannik Sinner, ma il tennis italiano continua a regalare e regalarsi soddisfazioni. Come ogni lunedì, infatti, si è aggiornato il ranking Atp e c’è subito una grande novità: per la prima volta nella storia ci sono tre italiani tra i primi 15 del ranking Atp. Parliamo di Jannik Sinner – che rimane in seconda posizione -, Lorenzo Musetti al quinto posto e Flavio Cobolli al quindicesimo posto dopo il successo al torneo di Acapulco. Per lui si tratta del terzo torneo vinto in carriera dopo Amburgo e Budapest nel 2025. Tre tra i primi 15, ma anche otto gli italiani in Top 100 nel ranking Atp di questa settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

IL RE DELLA TERRA Luciano Darderi trionfa a Santiago e festeggia il quinto titolo in carriera nel circuito ATP! È il giocatore con più trofei all'attivo sulla terra battuta da inizio 2024. La vittoria arriva a meno di 24 ore da quella di Flavio Cobolli ad Acapulco - facebook.com facebook

