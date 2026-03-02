Cobolli | Porto Hulk sulla pelle per ricordarmi chi sono

Il tennista azzurro, ora numero 15 del ranking mondiale, ha dichiarato di portare il ricordo di Hulk sulla pelle come un modo per ricordarsi chi è. Dopo aver vinto il torneo di Acapulco, ha espresso il suo orgoglio per questo risultato, sottolineando l'importanza personale di quella esperienza. La sua attenzione si concentra sul presente e sui traguardi raggiunti, senza fare riferimento ad altri aspetti della sua carriera.

Il tatuaggio di Hulk sulla coscia destra è un promemoria di quello che Flavio Cobolli sa essere. Forte, tenace, indomabile. Anche il mostriciattolo verde ha avuto la sua importanza nella vittoria dell’Atp 500 di Acapulco dopo un inizio 2026 difficile. Cobolli, proprio come l’anno scorso, è riuscito a rinascere dalle proprie ceneri nel modo migliore: vincendo. Prima vittoria contro Frances Tiafoe (“Non potevo farmi battere tre volte dallo stesso giocatore”), primo titolo sul cemento e, finalmente, il posto nella top 15, il più alto della carriera. La Top 10, adesso, è un orizzonte meno lontano. Flavio, anche questa volta dopo un momento complicato ha trovato la forza di scuotersi, ha ritrovato gioco e fiducia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

