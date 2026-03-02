Cittadella pareggia 1-1 con Coriano | Sardella segna ma 30? di gol

La partita tra Cittadella e Coriano finisce 1-1, con Sardella che segna il gol del pareggio. La Cittadella recupera lo svantaggio iniziale del Coriano e mette a segno il gol con Sardella, ma non riesce a conquistare la vittoria. Il risultato lascia entrambe le squadre con un punto.

La Cittadella recupera dal vantaggio iniziale del Tropical Coriano e trova il pareggio grazie a Luca Sardella, ma si accontenta di un risultato che non soddisfa contro una squadra in lotta per la salvezza. La partita, disputata a Budrio su campo neutro per il restyling di San Damaso, si conclude con un 1-1 che lascia la squadra di Gori a -3 dalla zona playoff, prima della sosta del campionato. Il match è stato segnato da un doppio cartellino a Fabbri, da un intervento medico sull’arbitro Cama di Nichelino dopo un colpo fortuito alla testa, e da una serie di occasioni sprecate dalla Cittadella nei 30’ finali con un uomo in più. Un inizio a fuoco, poi il vuoto Il primo quarto d’ora è stato dominato dal Tropical Coriano, che al quarto minuto porta in vantaggio grazie a Pacchioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

