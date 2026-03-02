Città metropolitana si è insediato il vicesindaco Santoro

A Palazzo dei Leoni si è insediato il nuovo vicesindaco metropolitano. Si chiama Flavio Santoro e assumerà ufficialmente il ruolo di guida della Città Metropolitana di Messina. La nomina è in vigore fino alle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio 2026. La cerimonia di insediamento si è svolta di recente presso la sede istituzionale.

Si è insediato a Palazzo dei Leoni, il vicesindaco metropolitano Flavio Santoro, cheguiderà la Città Metropolitana di Messina fino alla scadenza delle prossime elezioniamministrative del 24 e 25 maggio 2026. Santoro, già consigliere metropolitano e consigliere comunale di Naso, assume quindi le.