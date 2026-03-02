Cirimido due furti in un mese alla concessionaria | ladro ripreso mentre rovista nei cassetti rubati soldi computer di diagnosi e persino le monetine

A Cirimido, la concessionaria ha subito due furti in meno di un mese. In entrambe le occasioni, un uomo è stato ripreso mentre rovistava nei cassetti, portando via soldi, un computer di diagnosi e alcune monetine. Le modalità dei due episodi sono molto simili, alimentando il sospetto che possa trattarsi della stessa persona.

Due furti nel giro di poche settimane, con modalità quasi identiche e un sospetto che resta forte: potrebbe essere sempre la stessa persona. È quanto accaduto alla concessionaria Bruno Auto Group di Cirimido, presa di mira due volte nel cuore della notte.A raccontare quanto successo è il titolare.