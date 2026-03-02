Cirimido due furti in un mese alla concessionaria | ladro ripreso mentre rovista nei cassetti rubati 1.600 euro e persino le monetine Il titolare | Adesso basta

A Cirimido, in meno di un mese, la concessionaria è stata vittima di due furti con modalità simili. In entrambi i casi, un ladro è stato ripreso mentre rovistava tra i cassetti, portando via circa 1.600 euro e anche monete. Il titolare ha dichiarato che ora non si può più tollerare questa situazione. La polizia sta indagando, ma il sospetto di un’unica persona rimane forte.