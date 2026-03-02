Cirimido due furti in un mese alla concessionaria | ladro ripreso mentre rovista nei cassetti rubati 1.600 euro e persino le monetine Il titolare | Adesso basta
A Cirimido, in meno di un mese, la concessionaria è stata vittima di due furti con modalità simili. In entrambi i casi, un ladro è stato ripreso mentre rovistava tra i cassetti, portando via circa 1.600 euro e anche monete. Il titolare ha dichiarato che ora non si può più tollerare questa situazione. La polizia sta indagando, ma il sospetto di un’unica persona rimane forte.
Due furti nel giro di poche settimane, con modalità quasi identiche e un sospetto che resta forte: potrebbe essere sempre la stessa persona. È quanto accaduto alla concessionaria Bruno Auto Group di Cirimido, presa di mira due volte nel cuore della notte.A raccontare quanto successo è il titolare. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Cirimido, due furti in un mese alla concessionaria: ladro ripreso mentre rovista nei cassetti, rubati soldi, computer di diagnosi e persino le monetineDue furti nel giro di poche settimane, con modalità quasi identiche e un sospetto che resta forte: potrebbe essere sempre la stessa persona.
“Servizio sospeso per i continui furti”: danni alla Casa dell’Acqua, saccheggiate le monetineAncora danneggiamenti al distributore di via Palombaio a Galatone già in passato preso di mira da vandali e ladruncoli.