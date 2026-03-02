Cipro sotto i raid iraniani tensione con la Gran Bretagna | La base militare di Akrotiri sia usata solo per scopi umanitari

Il governo di Cipro ha chiesto alla Gran Bretagna di garantire che la base militare di Akrotiri venga utilizzata esclusivamente per scopi umanitari. La richiesta arriva in risposta ai recenti raid degli Stati Uniti e di Israele sull’Iran, e ha suscitato tensioni tra le due nazioni. La questione riguarda direttamente la presenza britannica nell’isola e le modalità di impiego della base.

Londra, 2 marzo 2026 - Il governo di Cipro è deciso a pretendere da quello britannico "garanzie" sull'uso di Akrotiri - base militare della Raf in territorio cipriota - a "soli a scopi umanitari" sullo sfondo degli attacchi di Usa e Israele all'Iran. Lo riportano i media internazionali, dopo l'annuncio con cui ieri Keir Starmer ha dato il via libera all'utilizzo da parte americana delle basi britanniche, inizialmente legato, seppure solo per asseriti "fini limitati e difensivi" di contenimento della reazione iraniana contro Paesi terzi. L'annuncio del premier ha innescato subito una serie di raid di Teheran contro l'area di Akrotiri, esponendo Cipro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Cipro, attacco con drone a base della Royal Air Force. Perché la Gran Bretagna è presa di miraUna base della Royal Air Force britannica a Cipro è stata presa di mira da un «sospetto attacco con droni» domenica sera.

